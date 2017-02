Fundesporte leva lazer ao município de Vicentina até sexta-feira

A equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte está em Vicentina para três dias do programa Lazer nas Cidades. De hoje a sexta-feira, a fundação promove uma série de atividades, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A ação da Fundesporte se junta ao projeto Verão na Praça, realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Cultura de Vicentina. Nos fins de tarde, a comunidade é convidada a participar de atividades aeróbicas. Para as crianças não ficarem de fora, o município solicitou a parceria com o programa Lazer nas Cidades.

“A gente está começando um trabalho agora e eu já vinha acompanhando as ações da Fundesporte nos municípios. Vi que estava dando muito certo e quisemos trazer o programa para nossa cidade. Esperamos que seja a primeira de muitas parcerias”, disse o secretário de Juventude, Esporte e Cultura de Vicentina, Marcos Antônio.

“Ficamos muito satisfeitos em poder atender o pedido de Vicentina. Esse é o objetivo e o espírito do programa Lazer nas Cidades: firmar parcerias para interiorizar atividades de lazer. Nossa meta para 2017 é levar nossas ações a todos os municípios do Estado”, disse o chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer, Rodrigo Barbosa de Miranda.

Em Vicentina, a Fundesporte participa com o parque de brinquedos infláveis, para diversão dos pequenos. Hoje, a festa é na cidade de Vicentina. Amanhã será no distrito de São José e na sexta, no distrito de Vila Rica.

