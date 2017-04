Fundesporte leva curso de Treinamento Esportivo a Bataguassu

Campo Grande (MS) – Quase 60 profissionais e acadêmicos de Educação Física estiveram em Bataguassu para participar, até domingo (9.4), do curso “Treinamento Esportivo no Espaço Escolar”. A promoção é da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF).

A abertura, realizada nessa sexta-feira (7.4), foi no Ginásio de Esportes do município e reuniu representantes de universidades e secretarias municipais da região, como o secretário Municipal de Esportes de Bataguassu, Fábio Eduardo da Silva. O ministrante, professor Paulo Ricardo Nunez, que é coordenador estadual do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de MS, iniciou a capacitação com a palestra “O treinamento e a criança”.

O curso continua durante o fim de semana, com aulas teóricas e práticas. Em pauta: sugestão e modelos de treinamentos, peculiaridades do esporte escolar.

Participaram cursistas de nove municípios: Campo Grande, Fátima do Sul, Itaporã, Jaraguari, Corumbá, Maracaju, Brasilândia, Bataguassu e Presidente Epitácio (SP).

