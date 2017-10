Fundesporte leva curso de lazer e recreação a Jardim

Campo Grande (MS) – Profissionais e acadêmicos de Educação Física e áreas afins de Jardim e região podem participar, no próximo fim de semana, do curso Lazer e Recreação. A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) oferece, gratuitamente, 20 horas de qualificação.

O ministrante é o profissional de Educação Física e mestrando em Educação, professor Rodrigo Barbosa de Miranda. O gerente da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundesporte, ensina os cursistas sobre recreação no âmbito escolar e organização de eventos de lazer, compartilha conhecimentos essenciais a todo recreador e fala sobre Recreação e Turismo Esportivo e de Lazer.

A abertura está marcada para às 19h de sexta-feira (20.10)), logo após o credenciamento, no Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro. No sábado (21.10), a programação é no ginásio de esportes Ticão, com atividades teóricas e práticas. “Vamos dar exemplos de ações que podem ser desenvolvidas nas escolas e nas praças e já colocar o pessoal para praticar. O curso será bem dinâmico, com bastante conteúdo. Temos certeza de que o participante sairá da capacitação vendo que é possível fazer muitas atividades de lazer com poucos recursos. Criatividade e força de vontade são fundamentais”, afirma Rodrigo.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação