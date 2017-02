Fundesporte leva ação de lazer a jogo no Morenão

A festa do futebol sul-mato-grossense continua hoje, no Morenão. Para receber os torcedores de Operário e União ABC, a Fundesporte leva ao estádio o programa Lazer nas Cidades.

Uma hora antes do jogo, a partir das 19h45, a equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte oferece diversão ao público. Os pequenos poderão aproveitar o tobogã inflável e todos os torcedores testar sua habilidade futebolística no chute a gol.

"Queremos convidar as torcidas do Operário e do União ABC para irem ao Morenão e chegarem mais cedo para se divertirem conosco. O futebol é uma das principais formas de lazer do brasileiro, agregar outras ações, como o Programa Lazer nas Cidades, só engrandece o espetáculo", disse o chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte, Rodrigo Miranda.

O jogo desta noite, marca a volta do Operário ao palco de suas maiores glórias. O tradicional time enfrenta o jovem União ABC, às 20h45. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do estádio.

O espaço de lazer da Fundesporte será montado próximo à entrada dos torcedores.

Lazer nas Cidades

No programa Lazer nas Cidades, a equipe da Fundesporte se une a parceiros públicos e privados para oferecer um dia de lazer com parque de brinquedos infláveis, oficinas, jogos lúdicos e esportes, entre outras atividades. Somente em 2016, a unidade realizou mais de 700 mil atendimentos em 41 municípios.

