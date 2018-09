Fundesporte lança sistema online de inscrições para o Bolsa-Atleta e Técnico 2019

O lançamento acontecerá na quarta-feira (3.9) no auditório da Governadoria, na Capital.

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) lança no dia 3 de outubro o Sistema Online para inscrições do Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico 2019.

O evento será realizado no auditório da Governadoria (avenida do Poeta Manoel de Barros, bloco 8 – Parque dos Poderes), às 15h, e terá como foco principal o treinamento sobre o novo processo de inscrição.

A Superintendência de Gestão da Informação (SGI) juntamente com a equipe da Fundesporte irá explicar e orientar os participantes sobre todas as etapas e tirar as dúvidas recorrentes sobre a inscrição online.

O novo sistema de inscrição dos Bolsas Atleta e Técnico foi criado para facilitar os procedimentos de inclusão e participação dos atletas e técnicos ao benefício.

Durante o evento serão destacados detalhes do Programa como valores e responsabilidades, balanços anuais, ajustes e alterações na lei do benefício. Vale ressaltar a importância dos interessados em concorrer às bolsas estarem presentes no treinamento e acompanhar o site da Fundesporte.

A abertura do sistema online está prevista para o mês de outubro deste ano.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Fundesporte