Fundesporte abre inscrições para capacitação de profissionais e acadêmicos de Educação Física

Estão abertas, até o dia 26, as inscrições para o curso de capacitação “Urgência e emergência durante a prática da atividade física”, em Rio Verde de Mato Grosso. A promoção é da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), por meio da Unidade Pedagógica e de Formação e tem como público-alvo profissionais e acadêmicos de Educação Física.

A capacitação está marcada para os dias 28, 29 e 30 de abril. As intenções são ajudar a dar segurança aos praticantes e oferecer rápido atendimento em situações de emergência e em casos de lesão. O profissional da Educação Física e da Enfermagem, mestre em Psicologia da Saúde e especialista em Atenção Básica e Saúde da Família, Rodrigo Aranda Serra fala aos participantes.

Na abertura, às 19h, no auditório da prefeitura municipal, o ministrante vai palestrar sobre “A atuação do profissional da Educação Física da atenção básica de saúde”. Nos outros dois dias, no ginásio poliesportivo Eder Rodovalho Maciel, Rodrigo Aranda explana sobre situações de urgência, emergência; casos especiais que levam a lesões e fraturas; primeiros socorros; e sinais vitais. “É essencial entender e cuidar do cliente. Não cair no conhecimento popular. Saber como agir, fazer o atendimento inicial, prestar os primeiros-socorros para encaminhar ao especialista. Hoje trabalhamos muito com pessoas com problemas cardíacos, hipertensos, pessoas com deficiência e é preciso abordar corretamente”, explica.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundesporte. Mais informações na UPF, pelo telefone (67) 3323-7225.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte)

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários