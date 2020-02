Acontece neste sábado a Corrida Noturna de Verão da Rota das Estações 2020

Diferentemente das edições anteriores, neste ano a Rota será composta por seis corridas, ao invés das quatro tradicionais, em referência às estações do ano (primavera, verão, outono e inverno) - Foto: Divulgação

A Corrida Noturna de Verão, primeira etapa do circuito de corridas de rua Rota das Estações 2020, será realizada no sábado (15.02), em Campo Grande.

A largada está marcada para as 19h, em frente à Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Os corredores, em pelotão único para homens e mulheres, seguirão rumo ao Parque dos Poderes.

Diferentemente das edições anteriores, neste ano a Rota será composta por seis corridas, ao invés das quatro tradicionais, em referência às estações do ano (primavera, verão, outono e inverno).

Segundo a organização, após a Corrida de Verão, a próxima parada será em Dourados (Outono, 9 de maio). Posteriormente, Corumbá (Inverno, 15 de agosto) e Três Lagoas (Primavera, 10 de outubro). As outras duas provas meia-estação, acrescidas neste ano, serão em São Gabriel do Oeste, no dia 13 de junho e em Bonito, agendada para 14 de novembro.

Todas as corridas ocorrerão no período noturno, em três percursos: 10, 5 e 2,2 quilômetros. Os primeiros colocados receberão premiação em dinheiro. Além disso, todos que comparecerem ao evento serão condecorados com medalha de participação.

A organização também irá manter, ao término da corrida, o tradicional sorteio de uma motocicleta entre todos os corredores, independentemente da colocação na prova. Na edição do ano passado, cerca de 1,5 mil atletas participaram da primeira etapa, a Corrida Noturna de Verão. A Rota das Estações é promovida pela Rede MS Integração de Rádio e TV.

Informações sobre inscrições, valores e prazos podem ser obtidas por meio deste link ou em contato com a organização, pelo telefone (67) 99111-5959.