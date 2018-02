Fundesporte e federações definem detalhes do Festival de Praia 2018

Na reunião foi definido que além de Anaurilândia, os municípios de Sonora, Aparecida do Taboado e Aquidauana receberão as etapas do Festival desse ano - Foto: Prefeitura de Anaurilândia

Nesse ano serão quatro etapas do Festival de Praia de Mato Grosso do Sul , a primeira etapa acontece em Anaurilândia nos dias 23, 24 e 25 de março no balneário municipal. A equipe da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) esteve na cidade realizando a vistoria técnica e o prefeito, Edinho Takazono, já está adequando todo o espaço para receber o evento.

O Festival de Praia inclui competições de vôlei de praia, futevôlei, beach tennis, canoagem, stand up paddle e maratona aquática.

Na reunião foi definido que além de Anaurilândia, os municípios de Sonora, Aparecida do Taboado e Aquidauana receberão as etapas do Festival desse ano.

“Na escolha das cidades que receberão o Festival, contemplamos todas as regiões do Estado, a Costa Leste, a região Sul, o extremo Norte e o Pantanal. O objetivo do projeto é fomentar o uso dos balneários existentes nas cidades e promover os esportes de praia”, disse o professor e chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer da Fundesporte, Rodrigo Barbosa de Miranda, responsável técnico do Festival.

O programa Lazer nas cidades estará presente no Festival de Praia oferecendo oficinas esportivas, jogos de lazer e brinquedos infláveis gratuitos para a população.

O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em parceria com as prefeituras municipais e visa estimular a prática de esportes de praia e divulgar a beleza dos balneários do nosso Estado.