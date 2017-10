Fundesporte convida federações para apresentação do projeto Medalha

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) convida as federações esportivas do Estado para conhecer o projeto Medalha da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O encontro está marcado para às 16h, de segunda-feira (23.10), no auditório da Fundesporte.

A professora Cristiane Coelho, da UFMS, responsável pelo projeto, explica aos representantes das entidades sobre a iniciativa de oferecer avaliações a atletas de alto rendimento, de forma gratuita. O estudo tem por finalidade conhecer o perfil dos atletas de ponta de MS, apontar pontos forte e fracos e ajudar na melhoria dos resultados e dos treinamentos.

A avaliação é gratuita e a intenção da Fundação é oferecer mais uma ferramenta para auxiliar no desempenho dos atletas de alto nível de Mato Grosso do Sul.