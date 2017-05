Fundesporte convida entidades paralímpicas para formar comissão

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, nesta quarta-feira (10.5), uma reunião com as entidades do Estado que trabalham com o esporte paralímpico. O objetivo é formar uma comissão que terá a responsabilidade de, junto com a Fundesporte, definir os programas, projetos, competições e atletas paralímpicos que terão preferência no apoio governamental.

A proposta foi feita pelo diretor presidente da fundação, professor Marcelo Miranda, em reunião com o setor realizada na semana passada. “Queremos democratizar ainda mais nossa gestão. Ninguém melhor que os clubes e as entidades de paradesporto para nos ajudarem a tomar decisões sobre o setor. Organizar uma comissão especializada é a melhor forma de direcionar de maneira mais justa, os recursos que são limitados”, justificou.

A ideia foi bem recebida pelas entidades que afirmaram já estarem organizadas em algumas modalidades, mas sentirem necessidade de uma sistematização. “As entidades tem que trabalhar juntas para requerer o apoio. Já fazemos um pouco disso, mas podemos organizar melhor, definindo as pessoas que farão contato direto com o Governo do Estado”, disse Marli Cassoli da ADD.

A proposta foi estudada e formatada pela Fundesporte, sob comando do diretor executivo da fundação, professor Sílvio Lobo Filho e será apresentada para discussão.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

