Fundesporte apoia mais de 60 representações paradesportivas em 2018

Ao longo de 2018, muitas crianças, jovens e adultos, foram atingidos com as ações no âmbito paradesportivo - Divulgação

Entre as ações realizadas pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) neste ano, o apoio ao esporte paralímpico sul-mato-grossense está em destaque. A Fundação conseguiu superar as dificuldades financeiras e atingir as metas estabelecidas para o ano de 2018 em diversas áreas.

Além de realizar a VI Paralimpíada Escolar do MS (Paraesc/MS), a Fundesporte apoiou a participação de entidades e atletas nos eventos desportivos paralímpicos tanto a nível estadual, nacional e internacional. Nas Paralimpíedas Escolares 2018, os paratletas sul-mato-grossenses garantiram 76 medalhas para o Estado, 44 ouros, 14 pratas e 18 bronzes.

A delegação do MS, composta por 108 integrantes participaram das modalidades de atletismo, basquete 3×3, bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa, nas categorias (masculino e feminino). Neste ano, além do aumento do número de medalhas em relação às edições anteriores, o Estado conquistou o 3º lugar no ranking geral do atletismo e judô e ganhou, pela primeira vez, o título de “Confraternização” do evento, devido à organização, comportamento, animação e entrosamento com as demais delegações participantes.

Ao longo de 2018, muitas crianças, jovens e adultos, foram atingidos com as ações no âmbito paradesportivo. Os paratletas participaram de mais de 60 competições, de fevereiro a dezembro de 2018.

Entre as entidades beneficiadas estão a Associação Driblando as Diferenças (ADD-MS), a equipe de Natação Submersos, A equipe da Associação de Reabilitação e Paradesporto Pantanal (ARPP), o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos – Florivaldo Vargas (ISMAC), o clube paradesportivo Monte Sião e a Associação esportiva Dourados Paralímpico.

As associações juntas garantiram cerca de 190 medalhas representando o Estado com apoio da Fundesporte.