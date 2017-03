Fundesporte apoia corrida de profissionais da segurança pública

A Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) é parceira dos sindicatos e associações de profissionais da segurança pública que atuam no Estado na corrida pedestre “Ninguém segura essa mulher”. Centenas de pessoas são esperadas no evento, marcado para o próximo sábado (25).

O percurso terá início na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, às 17h, e segue pelas ruas do Parque dos Poderes. A festa continua com o parque de brinquedos infláveis e toda estrutura da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundesporte. A Uepla ainda ficou responsável pela parte técnica da corrida.

A promoção é das associações e sindicatos de policiais militares, civis, rodoviários federais e guardas municipais. Também apoiam a iniciativa, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher.

“Será um evento de grandes proporções porque, raramente, viu-se integração entre órgãos de diferentes esferas de governo – municipal, estadual e federal -, principalmente na área de segurança pública. É uma comemoração muito importante e a parceria com as entidades governamentais é fundamental”, disse a coordenadora da Mulher da Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, sargento PM Betania Kelly da Silva.

O chefe da Uepla concorda. “Participar de um evento em comemoração ao mês da mulher é muito importante porque o esporte e o lazer, com seu grande poder mobilizador, acabam servindo para comemorar conquistas e chamar atenção para questões que envolvem a mulher. Estaremos com toda a equipe e a estrutura do lazer para atender o público”, finalizou o professor Rodrigo Barbosa de Miranda.

Veja Também

Comentários