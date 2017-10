Fundesporte apoia atletas em Copa Brasil de Bocha Paralímpica

Campo Grande (MS) – Uma delegação formada por 23 pessoas viajou, nessa terça-feira (3.10), com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), para participar da Copa Brasil Pares e Equipes de Bocha Paralímpica. A disputa acontece de 5 a 8 de outubro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP).

Representam o Estado na competição uma equipe e um par da ADD e uma equipe da Ativa/MS. Destaque para os campeões regionais Luiz Henrique Miranda de Oliveira (classe BC2), da Ativa, e Otávio Mendes Ribeiro (classe BC4), da ADD, e a campeã paralímpica universitária Adriana da Silva Rolon (classe BC4), da ADD.

“É uma competição bastante difícil. O nível é muito alto e as partidas bastante disputadas. Não é fácil conseguir um pódio num brasileiro, mas estamos indo com bons atletas, em condições de brigar por uma medalha”, analisou a chefe da delegação, Marli Cassoli.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)