Fred marca golaço e Atlético-MG vence a URT no Campeonato Mineiro

Sem inspiração, mas com eficiência e muita festa pelos seus 109 anos, o Atlético-MG confirmou o favoritismo neste domingo e derrotou a URT por 2 a 0, na Arena Independência, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Destaque para Fred, autor de um golaço no começo do segundo tempo.

O resultado fez o Atlético disparar na liderança do Estadual: está com 27 pontos, sete a mais do que o Cruzeiro, que enfrenta o Uberlândia na segunda-feira, fora de casa. Já a URT soma 13 e está em quinto.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Mineiro na próxima semana. No sábado, com mando do rival, o Atlético Mineiro faz o clássico com o Cruzeiro, enquanto a URT recebe o Uberlândia no domingo.

Com Leonardo Silva lesionado e Otero convocado pela seleção venezuelana, o técnico Roger Machado manteve a estrutura e escalou força máxima. Gabriel e Felipe Santana, assim, formaram a dupla de zaga, enquanto Danilo e Cazares foram mantidos no meio-campo.

Mas o Atlético começou em ritmo lento. Mesmo com a festa da torcida para os 109 anos, completados no sábado, fazendo com que os jogadores atuassem com nomes de ídolos históricos do clube em suas camisetas, o time parecia travado.

E, embora mantivesse a posse e trocasse passes no meio-campo, o Atlético tinha dificuldades para infiltrar na defesa do URT. A primeira boa chance veio apenas aos 26 minutos, quando Fred recebeu passe de Marcos Rocha e chutou rasteiro. Juninho fez grande defesa.

A tarde não parecia mesmo ser do Atlético. Aos 38, após uma rara boa troca de passes no primeiro tempo, Cazares recebeu dentro da área e marcou o gol. O árbitro, porém, já havia marcado falta no lance anterior. E, da meia-lua, Fred cobrou para fora.

Havia, contudo, tempo para o atacante se redimir. Logo aos três minutos do segundo tempo, ele recebeu belo lançamento de Robinho, matou no peito e, de primeira, com a perna esquerda, marcou um golaço para o Atlético.

Com a vantagem no placar, o time de Roger Machado passou a controlar o jogo, expondo-se ainda menos. Adilson, contratado do Terek Grozny, da Rússia, entrou no lugar de Robinho e fez sua estreia pelo Atlético. E Luan, que está retornando aos poucos, após passar longo tempo se recuperando de uma lesão, ainda completou a festa da torcida aos 42, ao receber grande passe de Cazares e fechar o placar.

