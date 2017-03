Fred critica CBF por regra que impede Marlone no Atlético-MG na Copa do Brasil

O atacante Fred fez críticas à CBF ao comentar o fato de o regulamento da Copa do Brasul não permitir que Marlone, que está contratado junto ao Corinthians, defenda o Atlético-MG na Copa do Brasil deste ano por já ter atuado pelo time paulista nesta edição da competição.

"Ele não poder jogar é uma tristeza. Porque aqui pode jogar o Brasileiro até sete partidas jogadas. Agora, se libera a transferência, tinha que rever isso aí. Até para não perder a qualidade técnica, para os clubes não perderam", reclamou Fred, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O artilheiro do Atlético-MG no ano, com 11 gols, não poupou elogios ao armador, com quem jogou em 2015. "Joguei com ele no Fluminense. Tem muita qualidade técnica, drible. Pra mim vai ser bom, gosto de tabelar, facilita. E é um caráter muito bom, pessoa séria, bem família. Torcedor do Galo vai ver coisas boas do Marlone dentro e fora de campo", disse.

Marlone chega por empréstimo até o fim da temporada e só poderá ser inscrito pelo Atlético nas oitavas da Copa Libertadores, caso o time avance à próxima fase da competição continental. A negociação envolveu uma troca: o atacante Clayton vai reforçar o Corinthians.

TREINO - Nesta quinta-feira pela manhã, o elenco atleticano participou de atividades físicas em um treino na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. A novidade foi a presença do meia Maicosuel, que correu em volta do gramado. Ele teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita há duas semanas e segue em recuperação.

O zagueiro Leonardo Silva faz tratamento devido a um incômodo no joelho direito. O jogador ficou de fora dos dois últimos jogos e a tendência é a de que não enfrente a URT, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência.

Para a partida, o Atlético-MG usará um uniforme especial com a hashtag Galo109 - o clube faz aniversário no sábado - e os nomes de grandes ídolos do passado estampados na camisa.

