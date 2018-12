Frank de Boer assume o comando do Atlanta United, atual campeão da MLS

Ex-técnico do Ajax e da Inter de Milão, o holandês Frank de Boer foi oficializado como novo treinador do Atlanta United, atual campeão da Major League Soccer (MLS). Ele chega para substituir o argentino Gerardo "Tata" Martino, que em outubro já havia anunciado que deixaria o clube ao final desta temporada da principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Com 112 partidas disputadas pela seleção holandesa como jogador, o ex-zagueiro de 48 anos teve curta passagem pelo Crystal Palace em seu último trabalho como técnico, tendo dirigido o time inglês em apenas cinco jogos. Antes disso, esteve à frente do Ajax por seis anos, entre 2010 e 2016, período em que conquistou quatro títulos holandeses. Também em 2016, comandou a Internazionale em apenas 16 partidas.

"Frank de Boer tem uma formação distinta, tanto como treinador quanto como jogador, e estamos em êxtase para recebê-lo em nosso clube", afirmou o presidente do Atlanta United, Darren Eales, por meio do site oficial do time norte-americano.

"Quando começamos nossa busca (por um treinador), estávamos determinados a encontrar alguém que se encaixasse em todos os nossos critérios. Além de atender aos valores centrais de nosso clube, as opiniões filosóficas de Frank sobre como jogar de forma inequívoca se alinham às nossas. Ele também tem um histórico comprovado de desenvolvimento de jogadores jovens, com muitos deles indo para as principais equipes europeias. Finalmente, suas capacidades multilíngues, incluindo espanhol e inglês, garantem uma transição suave na liderança do nosso clube", reforçou o dirigente.

Frank de Boer, por sua vez, comemorou a sua chegada ao Atlanta United, pelo qual iniciará um novo desafio para a sua carreira em um diferente centro do futebol mundial. "As ambições esportivas do clube, estabelecidas em uma estratégia de longo prazo para serem as melhores da categoria, se ajustam claramente às minhas ambições pessoais", afirmou o holandês.

"Eu gostaria de aproveitar o sucesso atual para desenvolver uma base segura e sólida para o clube no topo da MLS e além. Além das ambições do clube, os valores, a cultura e a filosofia de toda a organização são essenciais para alcançar esse ponto de sucesso. É exatamente nisso que eu acredito como pessoa e como treinador. Tudo isso combinado faz com que eu esteja realmente empolgado em fazer parte disso", completou.

Neste mês, diante de 73.019 espectadores no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o Atlanta United se sagrou campeão da MLS ao vencer o Portland Timbers por 2 a 0. Em apenas dois anos de existência, o clube já obteve o seu primeiro título, fato inédito na principal liga de futebol dos Estados Unidos.