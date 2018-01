Francês Cyril Despres vence a 2ª etapa e lidera o Rally Dakar

O francês Cyril Despres venceu a segunda etapa do Rally Dakar e assumiu a liderança nos carros na tradicional prova de automobilismo, neste domingo. O piloto da equipe Peugeot, com o navegador compatriota David Castera, foi o primeiro colocado na etapa totalmente disputada dentro da cidade de Pisco, no Peru.

Despres completou a etapa de 267 quilômetros com o tempo de 2h56min51s. Assim, ele terminou o trajeto deste domingo com 48 segundos de vantagem sobre os também franceses Stephane Peterhansel e Jean Paul Cottret, que terminaram logo em segundo. Vice-campeão no ano passado, o francês Sébastien Loeb e seu navegador Daniel Elena chegaram em terceiro, a 3min04s do líder.

O espanhol Carlos Sainz, campeão da competição em 2010, terminou na sexta colocação, com 13min09s de desvantagem para o líder da prova. Outro nome forte dos carros no Rally Dakar, o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah ficou em oitavo lugar na etapa deste domingo, com 14min51s.

Nas motos, o espanhol Joan Barreda venceu a etapa deste domingo e despontou na liderança geral. Ele completou os 267 quilômetros em 2h56min44s. O francês Adrien Van Beveren chegou na segunda colocação, com 2min54s de desvantagem para o líder. E o austríaco Matthias Walkner foi o terceiro colocado, a 4min24s de Barreda.

A terceira etapa do rali terá sequência nesta segunda-feira, rumando ao sul do continente sul-americano. O próximo trajeto será entre Pisco e San Juan de Marcona, ainda em solo peruano, com 296 quilômetros, sendo 208 cronometrados.