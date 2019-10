Franca perde para o Brooklyn Nets em amistoso da pré-temporada da NBA

Franca suportou apenas o primeiro quarto contra o Brooklyn Nets. Em partida válida pela pré-temporada da NBA, nesta sexta-feira, no Barclays Center, o atual vice-campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) foi superado pela equipe americana por 137 a 89. O armador Kyrie Irving, lesionado, não jogou.

Foi a quarta vez na história que um time brasileiro participou da pré-temporada da NBA nos Estados Unidos. Antes de Franca, o Flamengo disputou três jogos (contra Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies) em 2014 e outro em 2018, contra o Orlando Magic, e o Bauru enfrentou New York Knicks e Washington Wizards, em 2015.

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o brasileiro Rafael Hettsheimeir, que terminou o confronto com 26 pontos. Ele teve um desempenho especular nos arremessos de três pontos, convertendo 8 de 10, um aproveitamento de 80%. Mark Jackson também foi bem, com 19 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelos Nets, Taurean Prince se destacou, com 22 pontos, quatro rebotes e uma assistência.

O time brasileiro começou o jogo muito bem, marcando forte e com boas escolhas no ataque. Destaque para Rafael Hettsheimeir. O pivô registrou 100% de aproveitamento nos arremessos de três pontos, convertendo cinco tentativas. Franca fechou o quarto perdendo por apenas cinco pontos (32 a 27).

No segundo período, os Nets aceleraram o jogo. Franca precipitava, cometia erros e viu o rival abrir vantagem. A equipe da casa fez 42 a 26 na parcial e foi para o intervalo com 74 a 53 no placar, uma confortável vantagem de 21 pontos. Taurean Prince se destacou com 20 pontos.

A situação de Franca piorou um pouco mais no início do terceiro quarto. A equipe brasileira se perdeu no ataque. Os jogadores forçavam muitos lances individuais. A primeira cesta só foi convertida com 5 minutos e 42 segundos para o fim da parcial, em um arremesso de dois pontos de Lucas Dias.

Os Nets, no entanto, também resolveram errar bastante e, após abrirem 13 a 0 na parcial, deixaram Franca equilibrar e fecharam o período com uma vitória por 22 a 19, ampliando para 24 pontos de frente: 96 a 72.

No último quarto, Franca procurou trabalhar mais o ataque para evitar que os Nets colocassem mais velocidade no jogo, mas não conseguiram impedir um massacre. O Brooklyn venceu a parcial por 41 a 17 e fechou o triunfo por 137 a 89.