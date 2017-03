FPF rejeita pedido do São Paulo e marca clássico com Corinthians para o dia 26

A Federação Paulista de Futebol (FPF) desmembrou a tabela das três últimas rodadas da primeira fase do Estadual e marcou os dois últimos clássicos do torneio para domingos. Os dois primeiros (Santos x São Paulo e Corinthians x Palmeiras) ocorreram de quarta-feira, enquanto que Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo foram marcados para sábados.

Agora, a tabela do Paulistão aponta que Santos x Palmeiras, pela nona rodada, vai acontecer no dia 19 de março, um domingo, às 18h30, na Vila Belmiro. Já o único clássico disputado no tradicional horário de 16h de domingo será São Paulo x Corinthians, no dia 26, no Morumbi.

O São Paulo havia revelado que pretendia adiar o clássico, uma vez que, no dia 26, não terá à disposição o meia Cueva, o lateral Buffarini e o atacante Pratto, todos jogando as Eliminatórias por suas seleções. Já o Corinthians estará sem Fagner e, provavelmente, Balbuena.

Como a competição volta a ter rodadas de meio de semana, a nona rodada será a última com jogos de sexta-feira - Red Bull Brasil x São Bernardo e Linense x Botafogo, ambos com transmissão no SporTV. Na décima rodada, serão três jogos na terça-feira, dia 21, para que dois sejam transmitidos pelo canal fechado.

Como de costume, a última rodada do Paulistão, pelo menos por enquanto, tem todos os seus jogos marcados para o mesmo dia e horário: quarta-feira, dia 29 de março, às 21h45.

