Fórum de Políticas Públicas do Esporte reúne gestores e representantes da área esportiva do MS

Acontece nesta sexta-feira (22.03), na capital, o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019. O evento será realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Auditório Germano de Barros) a partir das 8h.

Com intuito de promover um debate e articulação para construção e implementação de políticas públicas para os próximos quatro anos no âmbito esportivo estadual, a Fundesporte reunirá os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva, de lazer, e gestores municipais e autoridades do poder legislativo.

Durante o evento será feita uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundação nos últimos quatro anos de gestão, possibilitando a indicação de problemas, ideias e sugestões para a melhoria das atividades e ações que serão realizadas pela Fundesporte a partir de 2019.

Haverá debates e discussões sobre o tema do Fórum e será apresentado o pré-calendário de ações da Fundação para este ano. Na ocasião será entregue pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, juntamente com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e autoridades, os primeiros kits de material esportivos para as escolas estaduais do MS. Ao todo aproximadamente 500 escolas serão contempladas com o investimento do Governo Estadual por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul.

“Estamos na expectativa para realização deste III Fórum e Encontro de Gestores. Para nós é de extrema importância a participação dos gestores e dos diversos segmentos esportivos do Estado e do poder legislativo e estadual, para que possamos debater e encontrar soluções para as ações que serão realizadas neste e nos próximos anos”, revela Marcelo Miranda.

O gestor também avalia como fundamental falar de políticas públicas no Esporte. “A política pública representa uma estratégia importante para qualquer país, visto que, através dela realizam-se ações visando ao bem comum, devido a isso precisamos tratar deste assunto também na área do esporte. Estudos revelam que é possível formar o caráter de um indivíduo através do esporte, principalmente na infância, por este motivo promovemos e damos grande importância para a iniciação no esporte escolar”.

Por meio do incentivo a prática do desporto, é possível observar que a melhoria acontece tanto nas questões de saúde pública, social e moral, pois exige disciplina e determinação para vencer os desafios.

O Brasil é um celeiro de talentos na área esportiva, incentivar as políticas públicas esportivas e a criação de leis que beneficiam o esporte, são fundamentais para revelar desportistas, melhorar o rendimento e fomentar o esporte e lazer criando a possibilidade de melhorias na qualidade de vida e saúde da população em geral.

Confira a Programação: