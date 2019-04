Fora dos playoffs mesmo com LeBron, Lakers anunciam saída do técnico Luke Walton

De acordo com a imprensa norte-americana, o favorito para suceder Luke Walton é Tyronn Lue, antigo técnico do Cleveland Cavaliers, onde foi campeão com LeBron James da NBA na temporada 2015/2016. Monty Williams, atual assistente técnico no Philadelphia 76 - Foto: Divulgação

Quatro dias depois do ídolo Magic Johnson ter se demitido do cargo de presidente do Los Angeles Lakers, as mudanças não param na franquia da Califórnia, que mesmo com a presença do astro LeBron James no elenco não conseguiu pelo quinto ano consecutivo chegar aos playoffs da NBA. Na noite de sexta-feira foi a vez do treinador Luke Walton acertar a sua saída após três temporadas no cargo.

O técnico e a direção dos Lakers entraram em um acordo, segundo comunicado oficial divulgado no site oficial do time. "Gostaríamos de agradecer ao Luke pelo serviço dedicado durante os últimos três anos", disse Rob Pelinka, general manager, na nota. "Desejamos ao Luke e à sua família a melhor sorte daqui em diante".

Luke Walton também comentou sobre a sua saída no mesmo comunicado. "Quero agradecer a Jeanie Buss (dona da franquia) e à família Buss por me darem a oportunidade de treinar os Lakers. A franquia e a cidade sempre serão especiais para mim e minha família", disse o treinador, que atuou pelo time como jogador e foi campeão na temporada 2009/2010.

A campanha total de Luke Walton como técnico dos Lakers foi de 98 vitórias e 148 derrotas. Com a contratação de LeBron James e um elenco jovem e promissor, esperava-se nesta temporada no mínimo uma vaga entre os oito que disputarão os playoffs. Mas falhou na missão ao ficar na 10.ª colocação da Conferência Oeste com 37 triunfos e 45 derrotas.

De acordo com a imprensa norte-americana, o favorito para suceder Luke Walton é Tyronn Lue, antigo técnico do Cleveland Cavaliers, onde foi campeão com LeBron James da NBA na temporada 2015/2016. Monty Williams, atual assistente técnico no Philadelphia 76ers, é outro dos candidatos.