Fora de casa, Tottenham derrota Brighton e reage no Campeonato Inglês

Depois de duas derrotas seguidas, o Tottenham voltou a vencer no Campeonato Inglês. Com o brasileiro Lucas Moura entre os titulares, o time londrino reagiu na competição ao derrotar o Brighton & Hove Albion por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pela sexta rodada.

O triunfo, após revezes contra o Watford e Liverpool, levou o Tottenham ao provisório quinto lugar, com 12 pontos. No decorrer da rodada, neste domingo, a equipe de Londres poderá ser superada pelo rival Arsenal, que receberá o Everton. Já o Brighton chegou ao quarto jogo sem vitória. Com cinco pontos, é o 13º.

O primeiro gol da partida saiu no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Harry Kane abriu o placar em cobrança de pênalti e marcou seu terceiro gol no campeonato. O segundo só veio aos 31 minutos da etapa final, com Erik Lamela, quando o time da casa tentava pressionar.

Sob forte chuva, os anfitriões conseguiram balançar as redes nos minutos finais. Aos 45, Anthony Knockaert mandou para o gol e diminuiu a vantagem do Tottenham. Mas já era tarde demais para tentar uma reação dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Tottenham vai duelar com o Huddersfield, novamente fora de casa. Já o Brighton visitará o Manchester City, atual campeão.