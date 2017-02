Fora de casa, Naviraiense empata com Corumbaense e respira no Grupo B

Com o resultado, o time de Naviraí deixa provisoriamente a lanterna do Grupo B e ocupa o quinto lugar com dois pontos ganhos / Divulgação

O Naviraiense foi ao Arthur Marinho e arrancou um empate em 1 a 1 com o líder Corumbaense na noite deste sábado, pela 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Carijó da Avenida saiu na frente com Juninho, cobrando pênalti aos 4 da segunda etapa. Mas aos 27, Jean deixou tudo igual para os visitantes.

Com o resultado, o time de Naviraí deixa provisoriamente a lanterna do Grupo B e ocupa o quinto lugar com dois pontos ganhos. Já o Corumbaense segue na liderança da chave e não pode ser alcançado pelos rivais no complemento da rodada.



As equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira. No duelo de extremos, o fronteiriço Corumbaense vai até o sul do Estado para encarar o Urso na Toca do Urso às 15 horas.



Veja Também

Comentários