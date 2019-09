Fora de casa, Barcelona faz 2 a 0 no Getafe e mantém perseguição aos líderes

Sem Lionel Messi, lesionado, e longe de ser brilhante, o Barcelona passou pelo Getafe com a vitória por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, subindo na tabela de classificação em sua perseguição aos líderes.

Luis Suárez e Junior Firpo, um em cada tempo, marcaram os gols que deram a vitória ao time catalão e o levaram a 13 pontos, a um do líder Real Madrid, que ainda encara neste sábado o clássico local diante do Atlético de Madrid. Já o Getafe estacionou nos sete pontos.

Com as ausências de Messi e Ansu Fati no ataque do Barcelona, o jogo foi equilibrado, com poucas chances de gol na primeira etapa. O trio de ataque formado por Antoine Griezmann, Carles Pérez e Luis Suárez, teve dificuldade na criação de jogadas da equipe visitante.

Mas isso apenas até os 40 minutos, quando Suárez recebeu ligação direta do goleiro alemão Ter Stegen e saiu na cara de Soria. O uruguaio viu o arqueiro adiantado e tocou por cobertura para abrir o placar no estádio Coliseum Alfonso Perez.

Na volta para o segundo tempo, os comandados do técnico Ernesto Valverde deixaram o duelo ainda mais tranquilo ao marcar, logo aos três minutos, o segundo gol. O lateral Junior Firpo aproveitou rebote de Soria para ampliar para 2 a 0.

A partir de então, o Barcelona se preocupou apenas com a administração do resultado, sem grandes sustos. No fim, ainda teve um jogador expulso. A 10 minutos do final, Lenglet levou cartão vermelho, mas a exclusão não fez com que o Getafe se tornasse mais ameaçador na partida e o placar permaneceu o mesmo até o encerramento da partida.

Em outra partida deste sábado, o Valencia foi até o País Basco e superou o Athletic Bilbao por 1 a 0, em Bilbao. O gol único do confronto foi marcado aos 27 minutos da primeira etapa pelo atacante russo Denis Cheryshev.

Com o triunfo - o segundo na competição -, o time de Valência chegou aos nove pontos, ficando mais perto do próprio adversário na partida deste sábado, que, com a derrota em seu estádio, permaneceu com 12 e pode perder contato com os líderes da tabela de classificação ao final da rodada.