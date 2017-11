Fora da Copa de 2018, Holanda inicia reconstrução com vitória sobre a Escócia

Em mais um início de reconstrução - ficou fora da última Eurocopa, em 2016, na França -, após não conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a seleção da Holanda derrotou a Escócia por 1 a 0, nesta quinta-feira, em um amistoso realizado na cidade de Aberdeen, em solo escocês. Foi o primeiro após a pífia campanha nas Eliminatórias Europeias.

O gol da vitória holandesa saiu dos pés do atacante do Memphis Depay, que joga no Manchester United, no final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, ele aproveitou cruzamento de Babel pela direita e escorou para o gol defendido pelo goleiro Craig Gordon.

Foi o penúltimo jogo do técnico Dick Advocaat no comando da Holanda. Após não levar a seleção à Copa do Mundo de 2018, o treinador anunciou que não permanecerá no cargo depois do amistoso contra a Romênia, na próxima terça-feira, em Bucareste.

Dick Advocaat está pela terceira vez no comando da Holanda, após trabalhar na seleção entre 1992 e 1994 e depois de 2002 a 2004. Na atual passagem, comandou a equipe apenas em seis partidas, venceu cinco e só perdeu uma - goleada de 4 a 0 para a França, no Stade de France, em Saint-Dennis. No entanto, assumiu o time em situação complicada nas Eliminatórias e não evitou a ausência no Mundial da Rússia.