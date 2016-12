Goleiro da Chapecoense passa por nova cirurgia nesta terça-feira, diz hospital

Saiba Mais SOBREVIVENTE Follmann fará exames que definirão sua transferência para Chapecó

O goleiro Jackson Follmann, que está internado em Chapecó desde sábado (17), passa por novo procedimento cirúrgico nesta terça-feira (20), informou o Hospital Unimed. O zagueiro Neto já consegue dar alguns passos com apoio e ficar sentado fora do leito, diz o boletim desta terça da unidade.

Os outros dois brasileiros, que sobreviveram à tragédia que deixou 71 mortos e seis sobreviventes no avião da Chapecoense na Colômbia, já tiveram alta. O jornalista Rafael Henzel saiu do hospital na segunda (19). O lateral Alan Ruschel teve alta na sexta-feira (16).

Follmann

De acordo com o boletim médico, ele será submetido a "revisão do coto de amputação da perna direita e provável fixação do tornozelo esquerdo".

O hospital ainda diz que Follmann está comendo e dormindo bem, com acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

Não há previsão de alta. "O plano terapêutico é a manutenção de antibioticoterapia endovenosa, bem como demais medidas para reabilitação".

Neto

Ainda conforme boletim médico expedido nesta terça, Neto está com quadro clínico estável e "consegue deambular com apoio e ficar sentado fora do leito". A data da alta deve variar entre uma e duas semanas.

"O plano terapêutico é a manutenção de antibioticoterapia endovenosa e exames laboratorias de controle".

