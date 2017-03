Fognini surpreende e vence Nishikori com facilidade no Masters 1000 de Miami

O japonês Kei Nishikori está eliminado do Masters 1000 de Miami. Nesta quarta-feira, com surpreendente facilidade, o quarto colocado do ranking da ATP e segundo cabeça de chave do importante torneio norte-americano foi superado pelo italiano Fabio Fognini, 40º do mundo, por 6/4 e 6/2, em apenas uma hora e sete minutos.

Garantido na semifinal, Fognini aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Nadal, sétimo do mundo, e o norte-americano Jack Sock, 17º, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, em jogo previsto para começar às 22 horas (de Brasília).

Embora tivesse vencido as duas partidas anteriores contra Fognini, o japonês teve um desempenho irreconhecível, errou muito e foi facilmente superado. O italiano, por outro lado, conhecido pelo temperamento explosivo, esteve tranquilo nos pontos decisivos. Assim, converteu cinco de sete break points e salvou quatro de seis, encaminhando a tranquila vitória.

Ainda nesta quarta, pela chave feminina, outra surpresa movimentou o Torneio de Miami: a romena Simona Halep, quinta do ranking da WTA e terceira favorita, até começou melhor, mas foi surpreendida pela britânica Johanna Konta, 11º do mundo, e perdeu de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (9/7) e 6/2.

Para avançar à decisão, contudo, Konta não terá vida fácil. Enfrenta Angelique Kerber, líder do ranking mundial, ou Venus Williams, muito querida pela torcida norte-americana. As duas se enfrentam ainda nesta quarta, em duelo previsto para começar às 20 horas, por uma vaga na semifinal.

Veja Também

Comentários