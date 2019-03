Fluminense vence o Antofagasta e garante vaga na segunda fase da Sul-Americana

O Fluminense derrotou o Antofagasta por 2 a 1, nesta quinta-feira, na cidade de Antofagasta, no Chile, e garantiu vaga na segunda fase da Copa Sul-americana. No primeiro jogo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, há pouco menos de um mês, as equipes haviam empatado sem gols.

O clube carioca é o terceiro brasileiro classificado para a segunda fase da Copa Sul-americana. O time das Laranjeiras se junta a Corinthians e Botafogo, que passaram respectivamente pelos argentinos Racing e Defensa y Justicia. Santos, Bahia e Chapecoense foram eliminados. O próximo adversário será definido por sorteio e a competição só será retomada no segundo semestre, após a Copa América.

Ao contrário do que fez no primeiro jogo no Maracanã, o Antofagasta iniciou a partida com forte marcação na saída de bola do Fluminense, que não se afobou com a pressão e insistiu na troca de passes para iniciar suas jogadas. Aos poucos, o time chileno foi apresentando falhas na marcação, que foram aproveitadas por Everaldo e Yony González. Com muita velocidade, a dupla de ataque tricolor passou a criar boas oportunidades. Faltava a finalização.

E ela veio aos 17 minutos. Airton tomou a bola no meio de campo e tocou para Yony González. O camisa 11 deu um belo drible e serviu para Everaldo abrir o placar. Foi o quinto gol do atacante na temporada.

Mas a tranquilidade do time carioca durou apenas até os 26 minutos. Peñailillo cruzou da esquerda, Figueroa escorou para o meia e Jason Flores, sem marcação, cabeceou para empatar o jogo.

A igualdade não servia para o time chileno, que partiu para o ataque, mas os cariocas não se intimidaram. As equipes apresentaram velocidade para chegar ao campo adversário, mas não tinham criatividade para furar o bloqueio rival. Com isso, as chances de gols foram raras.

O destaque foi o canhoto Felipe Flores, que teve vantagem sobre Gilberto e levou perigo pelo lado esquerdo do ataque chileno no final da primeira etapa. O placar terminou empatado nos primeiros 45 minutos, mas o Antofagasta foi melhor.

Apesar do placar favorável, o Fluminense voltou mais agressivo no início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Yony González levou perigo em uma cabeçada, mas foi aos cinco que o colombiano desperdiçou uma grande oportunidade, ao encher o pé e errar o alvo. Aos 8, o Antofagasta também ameaçou. Fierro cobrou falta, a defesa brasileira voltou a falhar e Delfino, livre, cabeceou para fora.

O jogo ficou interessante. Aos 15 minutos, Delfino agarrou Matheus Ferraz dentro da área. O árbitro deu o pênalti, que Luciano cobrou para a defesa do goleiro Hurtado. O Antofagasta se animou e Felipe Flores, aos 18, forçou Rodolfo a fazer boa defesa. No contra-ataque, Everaldo quase fez o segundo do Fluminense. Na sequência, foi a vez de Blanco errar o alvo.

O jogo ficou aberto e perigoso para os dois times. E a velocidade do trio de ataque do Fluminense fez a diferença. Aos 23 minutos, Everaldo lançou Yony González pela esquerda e o cruzamento rasteiro foi aproveitado por Luciano, que se recuperou do pênalti perdido.

Apesar da vantagem no placar, o Fluminense continuou indo ao ataque e abriu espaços em seu campo, que foram aproveitados pelo Antofagasta. Aos 30 minutos, Jason Flores girou dentro da área e finalizou com perigo.

Mas os 15 minutos finais foram marcados pelo nervosismo do time chileno, que não teve competência para assustar o Fluminense. O clube brasileiro abusou do toque de bola até o apito final. Luciano, Yony González, Bruno Silva e Gilberto ainda perderam a chance de fazer o terceiro gol.

FICHA TÉCNICA

ANTOFAGASTA 1 x 2 FLUMINENSE

ANTOFAGASTA - Hurtado; Fierro (Balboa), Asta-Buruaga, Delfino e Peñailillo; Collao (Blanco), Schultz, Sandoval, Felipe Flores (Bello) e Jason Flores; Figueroa. Técnico: Gerardo Ameli.

FLUMINENSE - Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Frazan (Paulo Ricardo) e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva, Daniel (Marlon) e Luciano; Everaldo (Ezequiel) e Yony González. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Everaldo, aos 17, e Jason Flores, aos 26 minutos do primeiro tempo; Luciano, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sandoval, Felipe Flores e Delfino (Antofagasta); Frazan, Bruno Silva, Luciano e Everaldo (Fluminense).

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Fifa/Colômbia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Regional Calvo y Bascuñán, em Antofagasta (Chile).