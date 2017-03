Fluminense terá reunião na segunda-feira para voltar a jogar no Maracanã

Único clube com contrato vigente com o Consórcio Maracanã, o Fluminense ainda não atuou no estádio em 2017, mas espera mudar essa situação em breve. Nesta sexta-feira, a direção do time das Laranjeiras divulgou um breve comunicado oficial em que revela ter uma reunião agendada para a próxima segunda-feira com os gestores do estádio para tratar dos seus direitos.

O Fluminense jogou pela última vez no Maracanã em 15 de novembro, diante do Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2017, o estádio recebeu a sua primeira partida na última quarta-feira, quando o Flamengo estreou na Copa Libertadores com uma vitória por 4 a 0 sobre o San Lorenzo.

Em 2017, o Fluminense já mandou partidas no Mário Helênio, em Juiz de Fora, em Moça Bonita, e no Los Larios, além de ter disputado o Fla-Flu decisivo da Taça Guanabara contra o Flamengo no Engenhão. Na próxima quarta-feira, vai receber o Criciúma no Giulite Coutinho, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A ideia, porém, é retornar em breve ao Maracanã, tendo assinado em 2013 um contrato de 35 anos com o consórcio para jogar no estádio. O clube também não descarta a possibilidade de assumir a gestão do estádio junto ao Flamengo.

"O Fluminense Football Club informa que vem trabalhando para garantir os seus direitos relacionados ao contrato com o Consórcio S.A. As medidas jurídicas já foram tomadas e existe uma reunião agendada com representantes do Consórcio na segunda-feira (13/03) para debater o assunto. Após o encontro, o clube comunicará as novas etapas e divulgará o próximo jogo a ser disputado no Maracanã", disse o Fluminense, em nota oficial.

Veja Também

Comentários