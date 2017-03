Fluminense supera início ruim, vira sobre Sinop e vai à 3ª fase da Copa do Brasil

Depois de um primeiro tempo sofrível, o Fluminense se organizou em campo, buscou a virada e derrotou o Sinop por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, em duelo disputado no Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso, pela segunda fase da Copa do Brasil. O equatoriano Sornoza marcou dois bonitos gols e foi o destaque do duelo.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense encara o Criciúma. Antes, contudo, enfrenta o Flamengo no domingo, no Engenhão, pela decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Sem a presença de Gustavo Scarpa, que segue tratando lesão no tornozelo direito, Abel Braga apostou em Richarlison no ataque. O técnico, porém, mesmo com a decisão da Taça Guanabara, manteve o sistema e escalou força máxima para as demais posições.

A equipe ainda estudava o time mandante - e o gramado em péssimas condições do Gigante do Norte - quando Renato Chaves perdeu bola no meio-campo. Sandro Costa, então, carregou sozinho, avançou até a entrada da área, chutou firme e quase abriu o placar. Júlio César fez boa defesa.

Passado o susto inicial, o Fluminense adiantou a marcação e dominou o meio-campo. Richarlison, com boa movimentação, tentava abrir espaços na defesa adversária. E o próprio atacante, aos sete, aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com perigo. Aos 15 foi a vez de Sornoza, em falta na lateral esquerda, de longe, bater direto e quase surpreender o goleiro Naldo.

Mas o jogo mudou totalmente após mais um erro do Fluminense. Aos 17, com a bola dominada, Orejuela tentou driblar na lateral esquerda, próximo à entrada da área. Esperto, Alex Ricardo anteviu o lance, roubou a bola, avançou sozinho e tocou na saída de Júlio César. Um lance que sinalizava tanto a tranquilidade do meia quanto o desinteresse do time carioca.

Após o gol, o Fluminense perdeu o domínio: os meias não buscavam o jogo, os atacantes escolhiam jogadas erradas e, sobretudo, o sistema defensivo cometia erros sucessivos. Renato Chaves e Henrique pareciam totalmente desconcentrados, enquanto Douglas não recompunha e sobrecarregava Orejuela. O Sinop, assim, ignorava o favoritismo do adversário. E criava chances seguidas.

A principal delas veio com Jorge Preá, após receber cruzamento de Andrezinho. Mas o ex-atacante do Palmeiras, sem marcação, mesmo praticamente dentro da pequena área, pegou mal, isolou por cima e perdeu chance inacreditável. Ao Fluminense, que ainda viu mais uma boa finalização de Richarlison, restou comemorar o término do primeiro - e a desvantagem parcial ser de apenas um gol.

Abel apostou em Marquinhos Calazans no lugar de Léo para o início do segundo tempo. E, mais possivelmente pela conversa no vestiário do que pela própria alteração, o Fluminense retornou com outra postura. Com mais movimentação, Douglas auxiliava Orejuela na marcação e Sornoza na armação. O ataque, assim, era mais assistido e tinha liberdade para criar. E a defesa, menos exposta, enfim se encontrou.

A reação, assim, não demorou a sair. Logo aos sete minutos, em falta da intermediária, Sornoza cobrou com precisão, acertou o canto inferior e empatou o duelo. O Sinop, agora enfrentando um time melhor distribuído, não teve força para resistir. Praticamente via o Fluminense tocar a bola até que, aos 26, Richarlison fez mais uma boa jogada e sofreu pênalti. Na cobrança, com paradinha, Henrique Dourado assegurou a virada.

O gol freou de vez o ritmo do aturdido Sinop, que teve Alex Ricardo expulso já no fim. E o time visitante, que controlava o duelo sem dificuldade, ainda ampliou com um bonito gol de Sornoza, ao novamente acertar um chute de fora da área, mas agora com a bola rolando. Com um bom segundo tempo, o Fluminense avançou à terceira fase da Copa do Brasil e garantiu o embalo para a final da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

SINOP 1 X 3 FLUMINENSE

SINOP - Naldo; Maranhão (Portela), Tayron, Wadson e Maycon; Dourado, Valtinho (Lucas Baggio), Alex Ricardo e Sandro Costa (Cabralzinho); Andrezinho e Jorge Preá. Técnico: Marcos Birigui.

FLUMINENSE - Júlio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo (Marquinhos Calazans); Orejuela, Douglas (Marquinho) e Sornoza; Wellington Silva (Marcos Junior), Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha.

GOLS - Alex Ricardo, aos 17 minutos do primeiro tempo; Sornoza, aos 7 e aos 36, e Henrique Dourado, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tayron, Wadson, Dourado e Maranhão (Sinop); Renato Chaves, Lucas, Orejuela e Marquinhos Calazans (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Alex Ricardo.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Gigante do Norte, em Sinop (MT).

