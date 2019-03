Fluminense obtém efeito suspensivo e Bruno Silva vai enfrentar o Flamengo

O departamento jurídico do Fluminense conseguiu efeito suspensivo da punição de seis jogos imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) e Bruno Silva vai poder jogar o clássico contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela rodada final da fase de classificação da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Na quinta-feira, o jogador não teve sucesso em um recurso junto ao Pleno do TJD-RJ. E Bruno Silva ainda vai ser julgado por esta instância do tribunal, que vai decidir se o jogador terá de cumprir o restante da pena ou não. Ainda não foi definida a data do julgamento.

O resultado a favor de Bruno Silva saiu menos de meia hora antes do fechamento do tribunal. O jogador foi suspenso por seis jogos por ter cuspido na direção de torcedores do Vasco, em duelo da Taça Guanabara, em fevereiro.

Já o atacante Everaldo, autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Antofagasta, por 2 a 1, na quinta-feira à noite, no Chile, desembarcou nesta sexta-feira no Rio bastante animado com a classificação do time das Laranjeiras para a segunda fase da Copa Sul-Americana.

"Foi um jogo de extrema importância para nós. Suportamos a pressão. Foi um teste muito bom para o decorrer do ano, sabíamos que encontraríamos dificuldades, mas no momento certo, fizemos os gols e saímos com a vitória", disse o jogador, que marcou cinco gols na temporada.

Segundo Everaldo, a equipe já se acostumou ao estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. "É um estilo de jogo diferente, a gente já entendeu o que o professor Diniz vem tentando passar para a gente, estamos encaixando bem, fazendo o que ele pede nos jogos. Tem bastante coisa para melhorar, mas gradativamente vamos tentar chegar no ideal", afirmou.

O jogador destacou o desempenho do setor ofensivo e elogiou principalmente o colombiano Yony González. "Ano passado, vínhamos jogando eu e o Luciano. A chegada do Yony nos ajudou bastante, não só com gols, mas com assistência. Um cara muito importante na parte tática também. Ele é uma peça importantíssima para os gols estarem saindo e o time crescendo de rendimento", analisou.

Everaldo aproveitou para falar também do clássico de domingo diante do Flamengo. "Sabemos que é um jogo muito importante por se tratar de um clássico, ninguém quer ficar de fora desse jogo, ninguém quer ser poupado, mas não cabe a nós e sim, ao professor Fernando Diniz e à comissão decidir o que é melhor para o grupo. E quem for jogar, vai dar seu máximo para poder conseguir um bom resultado", ressaltou.