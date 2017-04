Fluminense fecha treino, encerra preparação e enaltece qualidade do Vasco

Em mais uma atividade fechada à imprensa, como vem sendo costumeiro com o técnico Abel Braga, o Fluminense fez um treino tático nesta sexta-feira e encerrou sua preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco, sábado, às 19 horas, no Maracanã.

A estratégia de esconder mais um treino, aliás, pode ser encarada como respeito ao Vasco. Apesar de jogar pelo empate, o elenco do Fluminense valorizou o adversário e pediu para a vantagem ser esquecida.

"Estamos focados no Vasco. Sabemos da nossa vantagem, mas não vamos pensar no empate, procuraremos vencer a partida. Nosso comportamento vai ser o mesmo que apresentamos ao longo do ano", prometeu o atacante Pedro.

Para não ser surpreendido no clássico, acrescentou o jogador, o Fluminense precisa estar concentrado e determinado. "Será uma partida entre duas grandes equipes e ninguém quer perder um clássico. Por isso não faltará determinação do lado do Fluminense."

A avaliação de Pedro foi corroborada por Lucas. Para o lateral-direito, o jogo será interessante e exigirá muito do Fluminense. "Será um jogo decisivo e encaramos com uma final. Estamos trabalhando para obter mais um êxito na temporada", avaliou. "O Vasco cresceu muito de produção e vai tentar vencer para chegar na final, assim como nós. Vai ser uma partida interessante, pois são duas equipes com propostas diferentes", completou.

