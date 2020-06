Fluminense fará testes de covid-19 em jogadores e membros da comissão técnica

Jogadores do Fluminense no CT Carlos Castilho antes da pandemia - Foto: Divulgação

O Fluminense comunicou nesta sexta-feira que fará testes de coronavírus nos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do departamento de futebol. A bateria de exames será realizada na próxima terça-feira, no CT Carlos Castilho.

O Fluminense afirmou, por meio de nota oficial, o objetivo da testagem é "avaliar a possibilidade de retorno dos treinos presenciais, mantendo protocolos de prevenção - e desde que as autoridades mantenham as permissões e a queda dos índices se mostre consistente". O clube é o único dos quatro grandes do Rio que ainda não realizou testes de covid-19.

O fato de agendar os testes não significa que as atividades serão reiniciadas no CT. O clube, que vem se mostrando oposto à retomada dos treinos no atual estágio, diz que adotou a medida no momento "em que autoridades municipal e estadual sinalizam com a redução das taxas de contaminação e de óbitos" e que "fará consultas formais às secretarias de Saúde do estado e do município".

O clube carioca contratou um laboratório especializado para realizar os exames. Serão utilizados os testes de IGG/IGM e PCR e os resultados devem ser liberados em uma semana. Só depois deste período que o Fluminense tomará uma decisão sobre o retorno aos treinamentos presenciais.

O Fluminense ressalta que terá auxílio de uma consultoria de especialistas, com médicos e infectologistas, que irão acompanhar os exames, e assegura que todas as instalações serão submetidas a um processo de sanitização.