Fluminense encara Unión La Calera e grama sintética por vaga na Sul-Americana

A grama sintética vai ser mais um obstáculo para o time do Fluminense, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Nicolás Chahuán Nazar, diante do Unión La Calera, no Chile, em duelo decisivo da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Nesta segunda-feira, o time encerrou sua preparação para o jogo em um gramado do mesmo tipo no CT da Universidad de Chile, em Santiago. Para obter a vaga na próxima fase da competição continental, o time do técnico Odair Hellmann terá de vencer ou conseguir um empate com mais de dois gols, pois o jogo de ida, no Maracanã, terminou 1 a 1.

Os atacantes Wellington Silva e Fernando Pacheco estão fora da partida, enquanto o zagueiro Nino, que disputou o Pré-Olímpico na Colômbia, vai reforçar o setor defensivo do tricolor das Laranjeiras.

Ao final do último treinamento, a equipe carioca recebeu a visita de um grupo de crianças da filial de Santiago do projeto Guerreirinhos. Na sequência, a delegação seguiu de ônibus por 120 quilômetros até La Calera.