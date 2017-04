Fluminense e Flamengo decidem Campeonato Carioca após 22 anos; ouça ao vivo

Após 22 anos, Fluminense e Flamengo voltam a decidir um campeonato estadual. Em 1995, na última rodada da competição, o tricolor venceu o rubro-negro por 3 a 2, com o eterno “gol de barriga” de Renato Gaúcho. De lá pra cá, foram mais cinco finais entre Taça Guanabara e Taça Rio. Três vencidas pelo Flamengo e duas pelo Fluminense.O jogo do Campeonato Carioca de 2017 ocorre neste domingo, às 16h, no Maracanã. Ouça ao vivo, no Show de Bola Nacional da Rádio Nacional AM, neste domingo, a partir das 15h30:

O Flamengo chega mais desgastado para o primeiro duelo da decisão. O Rubro-negro foi até Curitiba e perdeu para o Atlético/PR por 2 a 1 pela Taça Libertadores da América. Enquanto isso, os tricolores empataram no Rio de Janeiro com o Brasil de Pelotas em 1 a 1 pela Primeira Liga. Na ocasião, o Fluminense atuou com uma equipe reserva.

A tendência é que o time da Gávea deva ser o mesmo que começou diante do Furacão, na última quarta-feira (26): Muralha, Pará, Vaz, Rever e Renê; M. Araújo, Romulo, Arão e Trauco; Gabriel e Guerrero. Já o técnico Abel Braga deve mandar a campo: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Wendel e Junior Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.

