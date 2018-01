Fluminense anuncia contratação do volante Airton por uma temporada

Um dia antes de estrear no Campeonato Carioca, o Fluminense mostrou que segue se movimentando no mercado de transferências e anunciou a contratação de mais um reforço para este ano. Trata-se do volante Airton, de 27 anos, que defendeu o Botafogo na última temporada mas não atua desde junho por causa de uma grave lesão.

Após quatro anos vestindo a camisa botafoguense, Airton ficou livre no mercado ao término do ano passado, depois que seu contrato com o clube alvinegro terminou. O jogador, então, passou a conversar com o Fluminense e assinou vínculo por um ano com o time das Laranjeiras.

"Fico muito feliz por estar chegando a um grande clube como o Fluminense. Feliz por estar vestindo uma camisa tão pesada como essa. A cobrança vai ser grande, mas os jogadores que estão no clube, junto com outros que podem chegar, sabem que o Fluminense tem que brigar por títulos e coisas grandes. Espero poder fazer um grande trabalho junto com o grupo", declarou.

O jogador, aliás, está dentro do tipo de reforço procurado pelo Fluminense, que vive grave crise financeira. Depois de dispensar nomes como Diego Cavalieri e Henrique e perder Gustavo Scarpa, a diretoria buscava jogadores baratos e que estivessem sem contrato com nenhum outro clube.

Curiosamente, o Fluminense será o terceiro grande time carioca defendido por Airton na carreira. Revelado pelo Flamengo, ele foi campeão brasileiro em 2009 antes de ir para Portugal, para jogar no Benfica. Sem espaço, foi emprestado ao Internacional em 2013, mas também saiu sem deixar saudades para atuar no Botafogo.

Resta saber o estado físico com que Airton chegará no Fluminense, uma vez que o volante não atua desde junho por causa de uma fratura na fíbula da perna direita. Antes dele, o clube tricolor já havia anunciado as contratações do lateral-direito Gilberto, ex-Vasco, e do também volante Jádson, ex-Ponte Preta.