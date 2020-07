Fluminense afasta um jogador do elenco com coronavírus antes da final do Carioca

Atacante, Wellington Silva - (Foto: Reprodução/Fluminense)

Um jogador do Fluminense testou positivo para o coronavírus em exame realizado na manhã deste domingo e vai desfalcar a equipe tricolor no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, no Maracanã.

O Fluminense não informou o nome do atleta. Apenas afirmou que o jogador foi isolado e está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. É provável que o atacante Wellington Silva seja o atleta diagnosticado com a doença, uma vez que está fora da lista de relacionados, divulgada no início da tarde deste domingo.

Além de Wellington Silva, o Fluminense tem outros três desfalques: Nino, que se recupera de uma torção no joelho, Paulo Henrique Ganso, com um quadro de lombalgia, e Fred, que recentemente passou por uma cirurgia no olho

FLAMENGO - O Flamengo, por sua vez, comunicou que todas as 40 pessoas envolvidas na partida testaram negativo para a covid-19. No último duelo, o lateral João Lucas foi diagnosticado com o vírus e não pôde enfrentar o Fluminense. Assintomático, ele foi afastado e cumpre quarentena de 14 dias.

No entanto, o time rubro-negro não vai poder contar com Bruno Henrique, um de seus principais jogadores. O atacante sentiu dores na panturrilha esquerda e teve um edema detectado. Ele treinou e fez fortalecimento muscular nos últimos dias, mas a comissão técnica optou por não relacioná-lo para o confronto por precaução.