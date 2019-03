Flu terá nova zaga no Chile e Matheus Ferraz prevê problemas de entrosamento

Os jogadores do Fluminense iniciaram nesta segunda-feira no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, a preparação para o jogo contra o Antofagasta, nesta quinta, no Chile, pela rodada de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Por causa de desfalques por lesão ou inscrição de atletas, o técnico Fernando Diniz terá de escalar um novo zagueiro para atuar ao lado do titular Matheus Ferraz, que prevê problemas de entrosamento.

O capitão Digão, com uma fratura na fíbula da perna esquerda, e Léo Santos, já inscrito pelo Corinthians na competição, não estarão no Chile. Assim, as opções que o treinador tricolor tem são Paulo Ricardo e Frazan. "O entrosamento não vai ser o ideal, tanto na zaga quanto nas outras peças. Mas a vontade vai atravessar a questão do entrosamento. É um jogo que requer muita motivação", disse Matheus Ferraz, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"A gente ainda não treinou, ainda temos tempo. A equipe que jogou só fez regenerativo. Independentemente de quem jogar, está preparado. Por quem o Diniz optar, vai fazer um grande jogo", comentou Matheus Ferraz, que no clássico contra o Botafogo, no domingo, no estádio do Maracanã, teve Léo Santos como seu companheiro de zaga.

Quem também não poderá jogar é o meia Paulo Henrique Ganso, que não foi inscrito para esta primeira fase. Como o jogo de ida, no Rio de Janeiro, terminou em um empate sem gols, o Fluminense joga por uma igualdade com gols ou uma vitória para se classificar na Copa Sul-Americana. Em caso de um novo 0 a 0, a vaga será decidida na disputa por pênaltis.

"É uma semana de decisões, três jogos importantes e difíceis. A gente está se preparando para esse tipo de situação, chegar bem nessas decisões", disse Matheus Ferraz, lembrando do clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, pela sexta e última rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca.