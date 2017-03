Flu, Corinthians, Inter e Cruzeiro decidem em casa na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quinta-feira a ordem de mando de campo dos duelos da terceira fase da Copa do Brasil, a primeira com jogos de ida e volta, no formato mais tradicional de mata-mata. Fluminense, Corinthians, Internacional e Cruzeiro decidem em casa. São Paulo e Vasco começam seus duelos como mandantes. Os jogos estão previstos para os dias 8/9 e 15/16 de março, exceto o que envolve Bahia ou Paraná - os dois times jogam no dia 8 pela segunda fase.

O sorteio foi "casado" para que dois times da mesma cidade não fossem mandantes ao mesmo tempo. Assim, quando a bolinha indicou que o Corinthians decidirá em casa contra o Luverdense, do Mato Grosso, automaticamente ficou definido que o São Paulo será mandante no primeiro jogo contra o ABC, de Natal (RN).

O mesmo valeu para os dois grandes do Rio que estão nesta fase: Vasco, Fluminense. Como o Fluminense foi sorteado para ser visitante na ida contra o Criciúma, o Vasco vai mandar em casa o primeiro jogo contra o Vitória, decidindo o confronto em Salvador (BA).

Como o jogo entre Paraná e Bahia foi adiado inicialmente porque o Bahia não conseguiu voo para Curitiba, depois por falta de policiamento disponível no carnaval -, a CBF preferiu não "casar" o sorteio com o do Vitória, que decidirá em casa contra o ASA. A entidade anunciou nesta quinta-feira que Paraná x Bahia será no dia 8, quarta-feira, atrasando os duelos da chave.

O Cruzeiro deu sorte no sorteio e vai decidir em casa contra o Murici, de Alagoas. O Internacional também se saiu bem e jogará a primeira partida fora de casa contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão.

Nos demais duelos, o Sport decide em casa contra o Boavista, do Rio, mesma situação do Gurupi, de Tocantins, que vai a Santa Catarina pegar o Joinville na ida. Já o Goiás receberá a primeira partida contra o vencedor do duelo entre Ponte Preta e Cuiabá, que se enfrentam nesta quinta.

Essa é a última fase da Copa do Brasil com chaveamento definido já no primeiro sorteio. Os 10 times que se classificarem à quarta fase participarão de um novo sorteio que vai indicar os duelos que definirão os cinco classificados às oitavas de final.

Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Chapecoense, Botafogo, Atlético-PR, Atlético-MG e Santos, por estarem na Libertadores, Santa Cruz, Paysandu e Atlético-GO, campeões respectivamente da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B, entram direto nas oitavas.

Confira os duelos de dia da terceira fase da Copa do Brasil

Criciúma x Fluminense

Vasco x Vitória

ASA x Paraná/Bahia

Luverdense x Corinthians

São Paulo x ABC

Boavista x Sport

Joinville x Gurupi

Murici x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Inter

Goiás x Ponte Preta/Cuiabá

