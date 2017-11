Flávio Adauto nega relaxamento e vê queda do Corinthians como algo 'natural'

A diretoria do Corinthians, por do diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, e do gerente de futebol Alessandro Nunes, decidiram manifestar apoio ao elenco alvinegro nesta terça-feira e a dupla foi dar entrevista coletiva para ressaltar a confiança em seus atletas. Adauto nega relaxamento e diz que a queda de rendimento é algo natural.

"Vi que a chance de ganhar poderia causar um relaxamento, mas não identificamos nada. Houve uma queda natural. Também bateram tanto no negócios de salários, mas agora 100% dos contratos do Corinthians são CLT. Desde que o Roberto (de Andrade, presidente) assumiu, temos essa política. Seria esse o problema? Não é. É o relacionamento? Gente do céu, não tem nada. Aconteceu uma queda natural, que espero que passe a partir de domingo", afirmou o dirigente no CT Joaquim Grava.

Alessandro adota o mesmo discurso de Adauto e reforça ser quase impossível passar uma temporada completa sem cair de rendimento, mas que, mesmo assim, a diretoria confia no trabalho do técnico Fábio Carille e de seus comandados.

"A crítica é importante ao profissional, pois traz acréscimo, aprendizado e é natural na vida de qualquer profissional no futebol. Mas é praticamente impossível passar uma temporada sem críticas. O Corinthians tem um histórico tão importante que tenho certeza de que as críticas também serão importantes", afirmou o ex-lateral-direito do Corinthians.

Em relação à queda de produção de alguns jogadores, Alessandro admite o problema. Entretanto, acha injusto que se credite um resultado negativo ao fato. "Acredito que quando o treinador faz uma defesa, ele quer expandir tanto os méritos quanto as cobranças. É um discurso muito repetitivo, mas é uma verdade: quando perde é todo mundo que perde, quando ganha é todo mundo que ganha. Detectamos os melhores e piores momentos de um atleta na temporada, essa oscilação é comum. Se estão oscilando e são referências técnicas, pode até ter um peso maior. Mas sempre privamos o elenco de elogias ou críticas de uma maneira geral", explicou.

O dirigente ainda citou os casos de Rodriguinho, Jadson e Arana, que estão em má fase após brilharem no primeiro turno do Brasileirão. "Temos nossa avaliação interna, mas precisamos de todos. Quando perdemos da Ponte não foram Rodriguinho e Jadson que perderam. Assim como não foi o Arana que deu os três pontos contra o Palmeiras no primeiro turno", ponderou, se referindo ao clássico no Allianz Parque no qual o lateral fez um dos gols da vitória corintiana por 2 a 0.

O elenco do Corinthians volta aos treinos na manhã desta quinta-feira, novamente no CT Joaquim Grava. No sábado, a equipe deve treinar na Arena Corinthians, com portões abertos, para que a torcida preste seu apoio na última atividade antes do clássico com o Palmeiras, domingo, no mesmo local, pela próxima rodada do Brasileirão.