Flávia Saraiva conquista ouro no solo e prata na trave em competição na Itália

A brasileira Flávia Saraiva disputou neste domingo a sua primeira competição internacional da temporada de 2017 na ginástica artística. E conquistou duas medalhas. No Trofeo Città di Jesolo, na Itália, ela faturou o ouro no solo e a prata na trave.

Com estes dois pódios, a seleção brasileira fechou a competição com quatro medalhas. No último sábado, o País foi vice-campeão por equipes e conquistou a prata com Rebeca Andrade no individual geral.

A equipe brasileira contou ainda com Carolyne Pedro e Thaís Fidelis. Na competição por aparelhos deste domingo, Flávia Saraiva garantiu 13,900 no solo e ficou com o lugar mais alto do pódio, ao lado da norte-americana Abby Pulson, que obteve a mesma nota. A russa Angelina Malnikova, com 13,800, ficou com o bronze.

Na trave, ela conseguiu 14,100 e ficou no segundo lugar, junto com a francesa Marine Boyer. O ouro foi para Riley McCuskey, dos Estados Unidos. Rebeca Andrade conseguiu ir a três finais neste domingo, mas não subiu no pódio. Terminou em quarto lugar no solo, quinto na barra e sexto na trave.

O coordenador-técnico Marcos Goto comemorou a participação das brasileiras. "Os resultados foram positivos para a primeira competição do ano. Temos um longo trabalho pela frente até Tóquio, mas certamente demos um bom primeiro passo", disse em referência aos Jogos Olímpicos de 2020 que acontecerão na capital japonesa.

"Agora serão semanas de avaliação de erros e acertos e de muito treinamento para as etapas de Copa do Mundo na Europa no próximo mês. Precisamos evoluir fisicamente e tecnicamente e nos adaptarmos rapidamente ao novo código de pontuação. Mas ficamos satisfeitos com o desempenho das atletas, pois tivemos um grupo bem jovem que representou bem o Brasil nesse importante e tradicional torneio na Itália", completou Marcos Goto.

