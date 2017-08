Flamenguistas elogiam trabalho de Rueda e técnico exalta 'comprometimento'

O Flamengo venceu o Atlético-PR por 2 a 0 neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, onde chegou aos 35 pontos no Campeonato Brasileiro e se garantiu na quinta posição da tabela nesta 22ª rodada da competição. Além disso, o time acumulou o quarto jogo seguido sem sofrer gols se forem levadas em conta as duas partidas que travou com o Botafogo pelas semifinais da Copa do Brasil.

Este bom momento coincidiu com a chegada do técnico Reinaldo Rueda, que estreou no comando da equipe no confronto de ida do mata-mata e de lá para cá acumulou um empate e três vitórias em quatro partidas. Ao analisarem este fato, os jogadores flamenguistas exaltaram o bom início de trabalho realizado pelo treinador colombiano, contratado para substituir o demitido Zé Ricardo, hoje à frente do Vasco.

"Cada treinador tem sua tática, seu estilo. A gente veio de uma época que estávamos sofrendo gols até um pouco fáceis pela situação do jogo. Acho que o time tomou essa consciência. O trabalho do Rueda fez com que estivéssemos mais compactos e isso ajuda defensivamente. Jogo a jogo vamos ganhando confiança com esse tipo de resultado, sem tomar gols. É importante para o time crescer", ressaltou o goleiro Diego Alves após o triunfo sobre o Atlético-PR.

"Sem confiança, você não consegue produzir nem 60% do que pode. Quando as vitórias são contundentes como estão sendo, sem tomar gols, faz com que o time ganhe uma confiança necessária para seguir crescendo e, ao mesmo tempo, ser forte defensiva e ofensivamente", completou o jogador.

O volante Willian Arão, autor do segundo gol flamenguista diante do Bahia, foi outro que enalteceu a importância de a equipe acumular essa sequência positiva exibindo uma nova solidez defensiva. "Precisamos retomar a confiança e o caminho positivo que estávamos seguindo. É muito importante voltarmos a vencer e conseguir alguns jogos sem levar gols. Sabemos que quando nosso time não sofrer gol, pela qualidade que temos, vamos conseguir marcar. Se continuarmos com essa humildade e todos ajudando, conseguiremos chegar aos nossos objetivos", afirmou.

COMPROMETIMENTO - Rueda, por sua vez, ressaltou em entrevista coletiva que o sucesso neste início de trabalho "é uma resposta muito boa ao estilo de trabalho e de treinamento, com boa receptividade e compromisso com a torcida". O treinador também enfatizou que o Flamengo possui hoje "uma equipe com caráter ganhador, de time grande e organizado".

Já ao ser questionado sobre o fato de que acumula quatro jogos à frente do clube sem sofrer nenhum gol, o comandante disse que o mesmo é resultado de um comprometimento de todos em cumprir as suas funções dentro de campo, no qual a marcação já começa com os atacantes pressionando a saída de bola dos adversários.

"Considero que toda a equipe está comprometida, com solidariedade coletiva. Com muita concentração e agressividade. Por isso os resultados estão vindo nesse momento", disse o colombiano, que agora vai preparar o Flamengo para enfrentar o Paraná, nesta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em confronto válido pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. O jogo definirá um dos classificados às semifinais do torneio.

