Flamengo visa retorno forte ao Brasileirão, mas aguarda solução sobre Guerrero

Em preparação final para retomar os jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive um misto de confiança e irritação. O otimismo é pelo fato de estar na liderança da competição, quatro pontos à frente do segundo colocado, o Atlético Mineiro, e ainda ter reforços a estrear na sequência do torneio. Já o aborrecimento é porque há dúvida sobre a legalidade do retorno do atacante peruano Paolo Guerrero, que treina normalmente com os companheiros.

O jogador jogou a Copa do Mundo da Rússia por seu país com uma liminar concedida pelo Tribunal Federal da Suíça, a pedido da Federação Peruana de Futebol. O jogador estava suspenso por doping. Mas há dúvida se a liberação ocorreu apenas para as partidas do Mundial ou se vale também para as competições com a camisa do Flamengo.

Diante do impasse, a diretoria rubro-negra consultou a CBF sobre a condição do atleta. A entidade respondeu que não tem competência para sanar o questionamento e sugeriu ao clube acionar o tribunal suíço.

Enquanto a situação não se resolve, o técnico Mauricio Barbieri trabalha com o atacante. Mas também testa possíveis substitutos diante do imbróglio jurídico. "É um jogador acima da média, nos ajuda muito. Se ele puder jogar, será bom para a gente, mas se ele estiver fora, tem o Uribe, que está chegando, o Lincoln, que tem treinado bem... Temos opções. Quem entrar vai dar conta do recado", disse o meio-campista Everton Ribeiro nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Everton Ribeiro citou o colombiano Fernando Uribe, que treina forte para estrear na equipe. "Esse período está sendo muito bom para ele, que está chegando agora. É legal para a gente saber como ele joga, o jeito que prefere receber a bola. É muito bom para o time, quando começar ele já vai estar entrosado", avaliou o meia.

Mesmo com a liderança folgada do Brasileirão, Everton Ribeiro afirmou que o Flamengo vai voltar ainda mais forte. "Conquistamos uma confiança que ajuda muito. Deu tudo certo e estamos em um ritmo bom, mostrando nosso futebol. O momento é de crescimento, os treinamentos estão acrescentando bastante e esperamos voltar com tudo", disse.

Os cariocas enfrentam o São Paulo nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada. "Barbieri está testando muitas opções, tentando formações diferentes, variações táticas. Será um Flamengo diferente, mas esperamos seguir firmes. São duas equipes em um momento muito bom, estamos em casa e com a nossa torcida, que já mostrou que faz a diferença", frisou Everton Ribeiro.

Com a saída de Vinicius Júnior para o Real Madrid, o colombiano Marlos Moreno, de 21 anos, pode ser a opção no ataque. "Marlos vem treinando muito bem. Jogos muito bons, está conseguindo mostrar bom futebol e está tendo mais chances. É isso, quem entrar tem que ter confiança e ele está se saindo bem, espero que ele faça um bom segundo semestre para nos ajudar ainda mais", concluiu o jogador.