Flamengo vence o Sport, se reabilita e assume quarta posição do Brasileiro

O Flamengo obteve um bom resultado neste domingo ao vencer o Sport por 2 a 0, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória poderia ter sido por um placar ainda maior, mas a equipe carioca desperdiçou inúmeras oportunidades.

Assim, o time de Reinaldo Rueda se reabilitou da derrota no clássico para o Botafogo, por 2 a 0, e assumiu a quarta posição com 38 pontos - o Palmeiras, com 37, pode reassumir o posto na segunda-feira, quando recebe o Coritiba. Já o Sport soma 29 pontos, apenas dois na frente da zona do rebaixamento.

O técnico Reinaldo Rueda apresentou algumas surpresas para o duelo e escalou juntos os meias Diego e Everton Ribeiro. Mas a principal novidade foi a presença de Alex Muralha, que vinha sendo o terceiro goleiro, atrás de Diego Alves e Thiago, que lesionou o braço e deve ficar afastado por um longo período.

Diego Alves, contudo, não está inscrito na Copa do Brasil e Muralha será a única opção diante do Cruzeiro, no Mineirão, no dia 27 de setembro, pela final da Copa do Brasil. E a torcida soube apoiar o "novo" goleiro gritando seu nome antes do jogo.

O time carioca começou melhor, tentando tocar a bola com velocidade. E, assim, abriu o placar logo aos oito minutos, quando Trauco avançou pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro e Magrão espalmou para o meio da área. Guerrero, então, chegou antes do zagueiro Durval para estufar as redes.

Sem o meia Diego Souza, suspenso, o Sport optou por um esquema mais defensivo. Mas cedeu espaços no meio e pouco chegou ao ataque. Deu um susto apenas aos 15 minutos, quando Patrick bateu cruzado, mas para fora.

O visitante voltou para o segundo tempo com Thallyson no lugar de Lenis. Mas o Flamengo chegava com mais perigo no ataque. Aos quatro minutos, Diego invadiu a área pelo lado direito e chutou forte para boa defesa de Magrão. Aos 10, após passe pelo alto de William Arão, Everton Ribeiro bateu de primeira, próximo da trave esquerda.

A situação se complicou para o time visitante aos 18 minutos, quando Patrick fez falta por trás, reclamou e recebeu o cartão vermelho direto. Ainda assim, o Sport quase empatou aos 28 minutos. Após levantamento na área, a defesa não cortou e Rogério bateu de primeira. A bola passou perto da trave direita de Muralha.

O Sport criou outra chance aos 37, em chute de Wesley que exigiu boa defesa de Muralha. A torcida ficou ansiosa e só respirou aliviada com o segundo gol, marcado por Everton Ribeiro já aos 48 minutos, de cabeça, após cruzamento de Berrío.

Os dois times só voltam a atuar pelo Brasileiro no próximo fim de semana, mas na quarta-feira vão disputar o jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana. O Flamengo vai receber a Chapecoense, após o empate sem gols na Arena Condá, enquanto o Sport vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, depois de vencer a ida por 3 a 1.

E, na 25.ª rodada do Brasileiro, ambos vão atuar em casa. No sábado, às 19 horas, o Flamengo recebe o Avaí, enquanto o Sport entra em campo na segunda-feira, diante do Vasco.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 SPORT

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Rhodolfo e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão (Berrío), Diego (Lucas Paquetá) e Everton Ribeiro; Gabriel (Cuéllar) e Guerrero. Técnico: Reinaldo Rueda.

SPORT - Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Mena; Patrick, Rithely (Anselmo) e Wesley; Lenis (Thallyson), André e Osvaldo (Rogério). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Guerrero, aos oito minutos do primeiro tempo; Everton Ribeiro, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rithely e Wesley (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Patrick (Sport).

RENDA - R$ 242.900,00.

PÚBLICO - 7.220 pagantes (9.029 total).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

