Flamengo vence em Chapecó e se firma na zona de classificação à Libertadores

Após três jogos sem vitória, o Flamengo se reabilitou no Campeonato Brasileiro e se firmou na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem ao bater a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, pela 28.ª rodada.

Com 43 pontos, o Flamengo se manteve na sétima colocação e abriu quatro de vantagem para o oitavo Vasco. Por outro lado, a Chapecoense conheceu a segunda derrota seguida e, com 32 pontos, segue ameaçada pelo risco de rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou a partida pressionando e assustou em cobrança de falta do meia Diego. O goleiro Jandrei defendeu sem dar rebote. O time catarinense respondeu em finalização de Reinaldo por cima do gol de Diego Alves. Depois disso, a partida ficou equilibrada.

Aos 33 minutos, Everton recebeu de Éverton Ribeiro e tentou cruzar para Guerrero livre na segunda trave, mas a bola subiu muito. A Chapecoense não conseguia acertar uma sequência de passes e por isso pouco criava. Já o Flamengo tinha mais posse, porém encontrava dificuldades para entrar na área adversária.

Na volta do intervalo, Reinaldo cruzou e Túlio de Melo, livre de marcação, cabeceou pela linha de fundo. O Flamengo respondeu com Pará, mas a finalização do lateral saiu fraca e para fora. Depois foi a vez de Guerrero assustar em chute de fora da área. A bola saiu por cima do travessão. E a Chapecoense respondeu com Wellington Paulista. Diego Alves fez a defesa.

Aos 25 minutos, Guerrero finalizou e a bola acertou o braço de Douglas. O árbitro assinalou pênalti. Éverton Ribeiro cobrou mal e Jandrei defendeu firme. Nove minutos depois, porém, Diego recebeu passe de Berrío e finalizou cruzado, abrindo o placar para o Flamengo. No fim do segundo tempo, Apodi soltou a bomba e estufou a rede pelo lado de fora, não conseguindo evitar a derrota em casa da sua equipe.

A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Flamengo enfrenta o Bahia, também às 21 horas, no Luso-Brasileiro, no Rio. Os jogos são válidos pela 29.ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Reinaldo; Elicarlos (Lucas Marques), Lucas Mineiro e Canteros; Wellington Paulista, Túlio de Melo (Penilla) e Arthur Caíke (Rodrigo Pelezinho). Técnico: Emerson Cris.

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego (Gabriel) e Éverton Ribeiro (Romulo); Paolo Guerreiro e Everton (Berrío). Técnico: Reinaldo Rueda.

GOL - Diego aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Elicarlos e Arthur Caíke (Chapecoense); Berrío (Flamengo).

RENDA - R$ 342.370,00.

PÚBLICO - 10.484 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

