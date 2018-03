Flamengo terá reestreia de Júlio César no duelo diante do Boavista

Pela primeira vez desde 2004, Júlio César estará em campo com o Flamengo. O experiente goleiro fará sua reestreia com a camisa do clube nesta quarta-feira, diante do Boavista, em Volta Redonda, pela quarta rodada da Taça Rio, mais de 13 anos depois de deixar a Gávea.

Júlio César voltou ao Flamengo neste início de ano com um contrato de apenas três meses e um salário simbólico. Aos 38 anos, o goleiro voltou ao clube em que foi formado para se despedir do futebol profissional e terá sua primeira chance neste retorno justamente na quarta.

Após pouco mais de um mês apenas treinando, Júlio César recebeu a chance do técnico Paulo César Carpegiani para estar em campo na quarta. Como dará espaço ao veterano, o treinador sequer relacionou para a partida o titular da posição, Diego Alves.

Outra novidade em campo deverá ser o volante Cuéllar, que cumpriu suspensão no clássico de sábado diante do Botafogo. Desta forma, o Flamengo deve encarar o Boavista com: Júlio César; Rodinei, Rhodolfo, Juan e Renê; Cuéllar, Diego, Lucas Paquetá, Everton e Éverton Ribeiro; Henrique Dourado.