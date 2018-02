Flamengo terá estreia de Dourado e volta de Réver contra o Botafogo

O técnico Paulo César Carpegiani divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para o clássico contra o Botafogo, no sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

As principais novidades ficam por conta do retorno do zagueiro Réver e da presença do centroavante Henrique Dourado. O defensor ainda não atuou pelo time rubro-negro na temporada, pois ainda se recuperava de problema muscular. O atacante foi anunciado na semana passada e está liberado para estrear.

O treinador ainda não conseguiu relacionar o volante Willian Arão e também o lateral-esquerdo Trauco, que permanecem no departamento médico. O primeiro se recupera de uma pancada na panturrilha e o outro está com problema muscular.

O elenco chegou na tarde desta sexta-feira em Volta Redonda e está concentrado para a partida. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate com o Botafogo. O time rubro-negro deve entrar em campo com:

César; Pará, Réver, Juan e Renê; Cuellar, Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro e Éverton; Henrique Dourado.

MUDANÇA NA LIBERTADORES - A Conmebol acatou o pedido do Flamengo e autorizou o time mandar seu jogo contra o River Plate, dia 28, no estádio no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada da Libertadores.

A entidade, no entanto, informou que é uma medida de exceção já que o Maracanã será palco de shows musicais no dia 22 e 25 e não teria condições adequadas de receber a estreia das equipes na competição continental.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: Thiago, César e Gabriel Batista.

Zagueiros: Léo Duarte, Rhodolfo, Juan e Réver.

Laterais: Renê, Pará e Rodinei.

Meio-campistas: Cuéllar, Diego, Éverton Ribeiro, Éverton, Jonas, Lucas Paquetá e Jean Lucas.

Atacantes: Vinícius Júnior, Marlos Moreno, Lincoln e Henrique Dourado.