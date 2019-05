Flamengo, Santos e Cruzeiro decidirão em casa nas oitavas da Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta quinta-feira, poucos minutos depois de definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, os mandos de campos dos oito duelos desta fase. Nos três embates entre clubes tradicionais do País, Flamengo, Santos e Cruzeiro se deram bem e farão o jogo de volta como mandantes contra Corinthians, Atlético-MG e Fluminense, respectivamente.

Por conta da preocupação com a segurança, para evitar confronto entre torcidas rivais, a CBF sempre realiza "sorteios casados" na hora de definir os mandos de campo. A intenção é evitar que dois ou mais jogos aconteçam na mesma data na mesma cidade.

Assim, o duelo Flamengo x Corinthians foi "casado" com Sampaio Corrêa e Palmeiras, que farão a primeira partida em São Luis. O mesmo aconteceu com os confrontos de times mineiros mais São Paulo x Bahia, por conta do jogo do Santos contra o Atlético-MG. Pelo sorteio, o clube tricolor paulista terá de decidir a vaga nas quartas de final em Salvador.

Entre os clubes gaúchos, quem se deu melhor foi o Grêmio, que decidirá em casa contra o vencedor de Vila Nova e Juventude. O Internacional terá de fazer a partida decisiva contra o Paysandu em Belém. Por fim, o Athletico-PR ficou com a vantagem de jogar em Curitiba contra o Fortaleza na rodada de volta.

As oitavas de final marcam as estreias de 11 equipes na Copa do Brasil. São os oito clubes classificados à Copa Libertadores - Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Internacional, Athletico-PR e Palmeiras -, mais Fortaleza (atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro), Sampaio Corrêa (vencedor da Copa do Nordeste) e Paysandu (ganhador da Copa Verde).

Estes clubes se juntam aos cinco clubes que passaram pelas quatro primeiras fases da competição. Quatro deles já são conhecidos: Corinthians, Santos, Bahia e Fluminense. O quinto e último será definido na partida entre Vila Nova e Juventude, na próxima terça-feira, em Goiânia, pela rodada de volta - na ida, em Caxias do Sul (RS), houve empate por 0 a 0.

A CBF reservou três datas para a rodada de ida - 15, 22 e 29 de maio - e três para a volta - 22 e 29 de maio e 5 de junho. Com a parada para a disputa da Copa América, as quartas do Brasil serão realizadas apenas em julho, nos dias 10 e 17.

Conforme anunciado anteriormente pela CBF, o VAR (árbitro de vídeo) será utilizado na Copa do Brasil justamente a partir das oitavas de final.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

RODADA DE IDA

Corinthians x Flamengo

Fluminense x Cruzeiro

Atlético-MG x Santos

Sampaio Corrêa x Palmeiras

São Paulo x Bahia

Internacional x Paysandu

Vila Nova/Juventude x Grêmio

Fortaleza x Athletico-PR

RODADA DE VOLTA

Flamengo x Corinthians

Cruzeiro x Fluminense

Santos x Atlético-MG

Palmeiras x Sampaio Corrêa

Bahia x São Paulo

Paysandu x Internacional

Grêmio x Vila Nova/Juventude

Athletico-PR x Fortaleza