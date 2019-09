Flamengo prioriza descanso e cancela treino antes de viagem para Porto Alegre

Às vésperas do início das semifinais da Copa Libertadores contra o Grêmio, o descanso é a prioridade no Flamengo. Enquanto o rival utilizou um time reserva no final de semana, o clube rubro-negro entrou em campo contra o São Paulo com todos os seus titulares por estar na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Para evitar maior desgaste, a comissão técnica resolveu cancelar o treinamento desta segunda-feira, antes da viagem para Porto Alegre.

Depois do jogo de sábado, o elenco se reapresentou no domingo e quem atuou por mais de 60 minutos realizou apenas trabalho regenerativo na academia do CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A exceção foi o lateral-esquerdo Filipe Luís, que só entrou em campo contra o São Paulo na metade final do segundo tempo. Nesta segunda-feira, nada de atividade pela manhã e viagem à tarde para a capital do Rio Grande do Sul.

A estadia do Flamengo em terras gaúchas será na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A delegação ficará hospedada e realizará o único treinamento de campo antes de enfrentar o Grêmio em um resort que foi utilizado pela seleção do Equador como base para a Copa do Mundo de 2014.

"Vamos ter um dia a mais, isso faz muita diferença. Quando a gente joga quarta e sábado são menos de três dias para o próximo jogo, acaba pesando um pouco mais. Vamos ter dias para descansar bem e na quarta estar todo mundo inteiro", afirmou o meia Everton Ribeiro, um dos relacionados pelo técnico português Jorge Jesus para o duelo desta quarta, às 21h30, na Arena do Grêmio.

Nesta segunda-feira, o treinador divulgou uma relação de 26 jogadores para a viagem ao Sul do país. O número maior do que o normal de relacionados se explica pelo fato de o Flamengo seguir direto de Porto Alegre para Chapecó (SC), onde no domingo jogará contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 23.ª rodada do Brasileirão.

Por essa razão, o zagueiro Rafael Santos, que não está inscrito na Libertadores, também embarcou com o elenco. Da lista de 30 nomes que podem disputar a competição continental, apenas o meia Diego e o atacante Lincoln não embarcaram. A dupla segue no departamento médico.