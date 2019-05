Flamengo poupará titulares contra a Chapecoense, mas Diego Alves voltará à equipe

Fora da equipe há quatro jogos para tratar de uma lombalgia sofrida na partida contra a LDU, pela Copa Libertadores, no dia 24 de abril, o goleiro Diego Alves foi relacionado pelo técnico Abel Braga e deve ser o titular do Flamengo no jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 11 horas, no Maracanã.

O goleiro de 33 anos e o zagueiro Rodrigo Caio serão os únicos titulares em campo, com o técnico repetindo a mesma estratégia de escalar um time virtualmente com jogadores reservas como fez contra o São Paulo no último domingo, no empate por 1 a 1 no estádio do Morumbi.

Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Uribe voltou a treinar e deve ficar no banco de reservas. O zagueiro Rhodolfo, ainda com dores musculares, segue de fora. Os outros jogadores titulares serão poupados para preservar a integridade física após o jogo contra o Peñarol, realizado no meio da semana.

Com uma vitória, um empate e uma derrota até agora no Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro busca melhorar sua posição na tabela da competição contra a Chapecoense e pode alcançar a quinta colocação dependendo dos resultados desta quarta rodada.

Abel Braga deve escalar o seguinte time do Flamengo para enfrentar a Chapecoense: Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Thuler e Trauco; Piris da Motta e Ronaldo; Vitinho, Diego e Berrío; Lincoln.